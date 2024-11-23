Джо Байден назвал себя своим мужем

Президент США Джо Байден оговорился и назвал себя своим мужем. Произошло это на торжественном ужине в Белом доме. «Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», – цитирует президента пресса. Исходя из контекста, Байден говорил о своей жене Джилл, но что-то пошло не так.

Как отмечают СМИ, Байден часто начинает свои выступления с фразы «Я Джо Байден, и я муж Джилл Байден» и несколько раз, по свидетельствам СМИ, допускал оговорки. В июне на мероприятии, посвященном иммигрантам, он так же назвал себя своим мужем, «после чего последовала неразборчивая речь», замечал канал Roya news.

Летом в интервью радиостанции в Филадельфии Байден назвал себя чернокожей женщиной. «[Я] первая чернокожая женщина, которая работала с чернокожим президентом», – сказал он, путая себя с вице-президентом Камалой Харрис.

20 ноября Джо Байдену исполнилось 82 года. Находиться в Белом доме он будет до конца января следующего года.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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