Байден обсудил с Макроном «Орешник»

Президент США Джо Байден после испытания российской ракетной системы «Орешник» обсудил развитие событий на Украине с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Белый дом.

«Байден говорил с Макроном о международных и двусторонних делах. Они обсудили развитие событий на Украине, а также на Ближнем Востоке, включая усилия по достижению сделки о прекращении огня в Ливане», – говорится в распространенном сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Президент Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник», в данном случае – с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу президент Путин отметил, что несколько систем, подобных «Орешнику», проходят испытания в России.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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