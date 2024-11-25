Половина опрошенных японцев не одобряет действия своего правительства

В Японии уровень поддержки правительства премьер-министра Японии Сигэру Исибы упал до 31 процента, а уровень неодобрения вырос до 50 процентов, говорится в опросе, проведенном газетой Mainichi Shimbun и Центром социальных исследований.

Опрос проводился 23 и 24 ноября. В нем приняли участие 1919 человек в возрасте 18 лет и старше, сообщает «Коммерсант».

Как показало исследование, рейтинг одобрения действующего Кабмина снизился на 15 процентных пунктов (с 46% в октябре), тогда как уровень неодобрения вырос на 13 п. п. (с 37%). При этом большинство опрошенных (43%) не считают, что господин Исиба должен покинуть пост. Обратного мнения придерживается 24%.

55% респондентов поддерживают проведение правящей Либерально-демократической партией (ЛДП) переговоров с оппозицией для продвижения законопроектов. Не согласно с этим 22%. Рейтинг ЛДП снизился на 8 п. п., с 29% до 21%, а рейтинг оппозиционной Народно-демократической партии поднялся с 3% до 13%, приводит «РИА Новости» данные опроса.

Сигэру Исиба был избран главой ЛДП в конце сентября. Он стал премьер-министром 1 октября, после чего распустил нижнюю палату парламента и назначил досрочные выборы. По их итогам правящая коалиция в составе ЛДП и партии «Комэйто» лишилась

большинства в Палате представителей, напоминает «Коммерсант».

Токио, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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