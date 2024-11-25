The Times: Трамп намерен изгнать из армии трансгендеров

Дональд Трамп сразу после вступления в должность президента США намерен подписать указ об увольнении из армии страны всех трансгендерных персон, пишет The Times.

Во время первого президентского срока Дональд Трамп запретил трансгендерам вступать в вооруженные силы, но не увольнял тех, кто уже служит. Сменивший его на президентском посту Джо Байден отменил это решение. Собеседник The Times отмечает, что новый указ может быть принят несмотря на дефицит кадров в армии США.

«Цифры по набору выполняет только Корпус морской пехоты. Некоторые люди, которых коснется действие указа, занимают очень высокие должности»,– сказал источник.

Точное количество трансгендеров в армии США неизвестно, сообщает «Коммерсант». В 2021 году, когда был отменен первый указ Дональда Трампа, гендерное несоответствие было диагностировано у 2,2 тыс. военнослужащих из 1,3 млн. Глава Ассоциации военнослужащих США Рэйчел Бранаман утверждает, что количество солдат, сменивших пол, составляет 15 тыс.

«Это (увольнение,– «Ъ») повлечет за собой значительные финансовые издержки, а также потерю опыта и руководства, на возмещение которых, возможно, потребуется 20 лет и миллиарды долларов»,– сказала Рэйчел Бранаман.

The Wall Street Journal писала, что предвыборный штаб Дональда Трампа потратил на рекламу с критикой трансгендеров $37 млн, что принесло политику дополнительные голоса избирателей, в том числе в колеблющихся штатах.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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