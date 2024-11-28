Байден по телефону рекомендовал Нетаньяху заключать сделку по Газе

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что после соглашения о прекращении огня в Ливане основное внимание нужно сосредоточить на достижении соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в Газе. Об этом пишет Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

Источники заявили, что разговор между Байденом и Нетаньяху длился несколько минут, и единственной темой, которая обсуждалась помимо Ливана, была сделка по Газе.

«Сейчас у нас есть возможность. Давайте освободим заложников», – сказал Байден (со слов источников). Премьер-министр Израиля ответил положительно и сказал, что хочет попробовать.

Высокопоставленный израильский министр сообщил Axios, что Нетаньяху заинтересован в продвижении частичной сделки по освобождению заложников, которая не обяжет его согласиться на прекращение войны и полный вывод израильских войск из Газы, сообщают «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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