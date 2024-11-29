Чад прекращает военное взаимодействие с Францией, потому что республика «выросла и повзрослела»

Республика Чад прекращает действие соглашений о сотрудничестве в области безопасности и обороны с Францией. Об этом объявил министр иностранных дел Чада в четверг, через несколько часов после визита своего французского коллеги Жана-Ноэля Барро.

«Правительство республики Чад информирует национальное и международное сообщество о своем решении расторгнуть соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, подписанное с Французской республикой», – заявил Абдераман Куламалла в пресс-релизе.

Французский министр, прибывший в Эфиопию в четверг вечером, не смог сразу отреагировать на эту информацию.

«Это не разрыв с Францией, как в Нигере или где-либо еще», – заверил AFP министр Чада, с которым связались по телефону. – Это решение, принятое после углубленного анализа, знаменует собой исторический поворотный момент. Действительно, спустя 66 лет после провозглашения республики Чад настало время для страны утвердить свой полный суверенитет и пересмотреть свое стратегическое партнерство в соответствии с национальными приоритетами».

Во время пресс-конференции в Нджамене, после интервью между президентом Махаматом Идрисом Деби Итно и главой французской дипломатии, г-н Куламалла в заключение попросил Францию ​​«отныне считать, что Чад вырос, повзрослел» и что «Чад является суверенным государством и очень ревностно относится к своему суверенитету», не упоминая о разрыве соглашений о сотрудничестве.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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