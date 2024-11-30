Перед Россией стоит вопрос возвращения к ядерным испытаниям – Рябков

Перед Россией стоит вопрос возвращения к ядерным испытаниям в условиях эскалационного курса США. Об этом заявил в интервью ТАСС замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Вопрос этот стоит. И я, ничего не предвосхищая, просто скажу, что ситуация достаточно сложная», – сказал Рябков, добавив, что тема «рассматривается во всем комплексе ее составляющих и во всех аспектах».

27 ноября председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Al Arabiya заявил о высоких рисках применения ядерного оружия, отметив, что Россия находится в состоянии войны со всем западным миром.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Согласно документу, условием использования ядерного оружия станет агрессия с применением обычного оружия, создающая «критическую угрозу безопасности» не только России, но и Белоруссии как участника Союзного государства.

В октябре 2023 года Рябков, как напоминают «Ведомости», заявлял, что Россия может возобновить ядерные испытания только после того, как их проведут США.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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