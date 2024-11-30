Зеленский: соглашение о прекращении огня может быть достигнуто без возвращения земель

Владимир Зеленский не исключил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто без возвращения земель, если подконтрольная Киеву территория будет принята «под защиту НАТО». По его мнению, потом Киев сможет вернуть перешедшие под контроль России территории «дипломатическим путем», передает британский телеканал Sky News, который цитируют «Ведомости».

В интервью каналу украинский лидер прокомментировал публикации в СМИ о том, что одним из элементов плана избранного президента США Дональда Трампа по завершению украинского конфликта могут стать территориальные уступки России в обмен на членство Украины в НАТО. По словам Зеленского, для завершения «горячей фазы» конфликта «нужно взять под защиту НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем», если само приглашение в альянс признает международно признанные границы Украины.

Нам нужно сделать это быстро. А затем <…> Украина сможет вернуть их [территории, находящиеся под контролем России] дипломатическим путем», – сказал Зеленский.

В середине ноября издание Poiitico со ссылкой на источники писало, что США при администрации Дональда Трампа планируют указать Киеву на необходимость пойти на «серьезные территориальные уступки» для свободы и независимости оставшихся территорий. Отмечалось, что на должности в новую администрацию по вопросам национальной безопасности не выдвинуты госслужащие, которые могли бы возражать против этих перспектив.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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