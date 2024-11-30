Посол РФ в Норвегии: Создание спутниковой связи стран НАТО – это нагнетание обстановки

Решение ряда стран НАТО создать спутниковую сеть в Арктике – это очередной шаг по нагнетанию обстановки по периметру российских границ, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

«Решение о создании спутниковой сети в Арктике, сопровождаемое активизировавшейся в последнее время деятельностью Североатлантического альянса в регионе, рассматриваем как очередной шаг по нагнетанию обстановки по периметру границ России», – сказал он в интервью агентству.

Подобная тенденция несет в себе риски возникновения непреднамеренных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации военно-политической напряженности в Арктике, подчеркнул посол.

Ранее СМИ сообщили о том, что ряд стран НАТО договорились о создании спутниковой сети Northlink в Арктике. Подписи под соглашением поставили 13 стран, включая Норвегию, Данию, Канаду, США, Финляндию и Швецию.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube