«Как всегда, в пользу Запада», – политолог о беспорядках в Грузии

События в Грузии следует расценивать как попытку государственного переворота в интересах коллективного Запада, любые другие трактовки ошибочны, считает политический обозреватель Андрей Перла.

«В Грузии все как обычно: это не «протесты», это полноценная попытка государственного переворота.

Как всегда, разрушительного, как всегда, в пользу запада.

Как всегда, как везде, единственная причина, по которой переворот становится возможным, – недостаточная жестокость власти, представляющей страну и народ. А единственный способ спасти страну от революции – не уступать революционерам ни пяди, не идти на компромисс, не соглашаться с ними ни в чем. И демонстрировать готовность уничтожать их до последнего грантоеда.

Делай как Лукашенко. Не делай как Янукович».

Как уже сообщал «Новый День», акции протеста оппозиции в Грузии проходят с 28 ноября. Митинги начались после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении.

Демонстранты закидывают полицейских камнями и бутылками, а также применяют пиротехнику и зажигательные смеси. В результате в здании парламента возник пожар, который удалось оперативно потушить.

Силовики используют водометы и слезоточивый газ. К утру понедельника протестующих удалось оттеснить от части центра города к станции метро «Руставели», у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон. В ходе столкновений пострадали 113 правоохранителей.

Тбилиси, Евгения Вирачева

© 2024, РИА «Новый День»

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