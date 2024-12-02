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Во время протестов в Грузии пострадали 113 полицейских

Фото: president.gov.ge

В Грузии в ходе столкновений пострадали 113 правоохранителей. Протестующие расстреливают здание парламента фейерверками и закидывают коктейлями Молотова.

«В результате насильственных действий протестующих 1-2 декабря пострадал 21 сотрудник МВД. У правоохранителей различные травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Всего на акциях пострадали 113 сотрудников МВД, из них четверо до сих пор находятся в клинике», – говорится в заявлении ведомства.

Акции протеста оппозиции в Грузии проходят с 28 ноября. Митинги начались после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении.

Демонстранты закидывают полицейских камнями и бутылками, а также применяют пиротехнику и зажигательные смеси. В результате в здании парламента возник пожар, который удалось оперативно потушить.

Силовики используют водометы и слезоточивый газ. К утру понедельника протестующих удалось оттеснить от части центра города к станции метро «Руставели», у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.

Тбилиси, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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