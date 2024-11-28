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Грузия отказалась от евроинтеграции до 2028 года

Фото: president.gov.ge

Тбилиси отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз и брюссельских грантов, как минимум, до конца 2028 года. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, которому сегодня парламент республики выразил доверие.

«Мы приняли решение не ставить вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от каких-либо бюджетных грантов Евросоюза», – заявил Кобахидзе.

По его словам, в дальнейшем Грузия с экономической точки зрения будет готова начать переговоры о вступлении в ЕС к 2030 году.

Стоит отметить, что сегодня Европарламент не признал результаты парламентских выборов в Грузии и призвал провести новые под международным наблюдением. Резолюцию поддержали 444 депутата, против выступили 72, воздержались 82.

Тбилиси, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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