На митинге в Грузии пострадали более 30 полицейских

В Грузии произошли столкновения протестующих и силовиков. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, более 30 сотрудников получили различные травмы. 43 демонстранта были задержаны.

«В результате незаконных и насильственных действий участников митинга пострадали 32 сотрудника МВД. У некоторых раненых серьезные травмы головы, глаз и тела. 13 из них потребовалось хирургическое вмешательство», – сообщили в МВД. Один сотрудник правоохранительных органов госпитализирован.

Только в Тбилиси были задержаны 43 человека. Участников акции обвиняют в неподчинении законным требованиям сотрудников полиции и мелком хулиганстве.

Митинги оппозиции начались в Грузии после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении. Правоохранители использовали для разгона демонстрантов водометы и слезоточивый газ. Противостояние протестующих и полиции продлилось всю ночь.

Тбилиси, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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