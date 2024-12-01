Власти Грузии отрицали возможность перевыборов в парламент

Власти Грузии не рассматривают вариант проведения повторных парламентских выборов, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили все равно придется покинуть Президентский дворец.

Во время брифинга Кобахидзе спросили, будут ли в стране переизбирать парламент. Премьер ответил отрицательно: «Нет, конечно. О чем речь».

Один из вопросом также касался перспектив выборов президента после отказа Зурабишвили сложить полномочия.

«Я понимаю ее эмоциональное положение, однако, конечно же, 29 декабря ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту», – приводит ответ Кобахидзе ТАСС.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили раскрыл подробности атаки протестующих на здание парламента. Демонстранты повредили 48 помещений, и как минимум с двух сторон в здании выбиты все окна.

«Повреждены 48 рабочих комнат, повреждены почти все окна со стороны улицы Чичинадзе и проспекта Руставели. Повреждена различная офисная техника, уничтожены агрегаты отопления и охлаждения, повреждены склады, компьютерная лаборатория учебного центра, полностью уничтожен кафетерий», – перечислил Папуашвили.

26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, которые выиграла правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» с 53,93% голосов. Президент Зурабишвили отказалась признать итоги выборов и сложить свои полномочия, поскольку считает новый парламент нелегитимным.

Тбилиси, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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