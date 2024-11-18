Президент Грузии отказалась признать итоги парламентских выборов и пообещала «дестабилизацию»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступающая с прозападной позиции, заявила о непризнании официальных итогов парламентских выборов в стране, согласно которым победила правящая партия «Грузинская мечта», поддерживающая сохранение отношений с Россией.

«Приговор вынесен, выборы не состоялись», – сказала Зурабишвили на брифинге, комментируя официальные итоги избирательной кампании. По ее словам, теперь Грузии грозит дестабилизация.

Как считает Зурабишвили, на выборах нарушили конфиденциальность голосования, и Конституционный суд признает их нелегитимность. По ее мнению, в Грузии необходимо провести повторные парламентские выборы после обновления состава избирательной комиссии.

Тбилиси, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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