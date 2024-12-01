Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Тбилиси

Полиция применила слезоточивый газ для сдерживания участников протестов в Тбилиси. Митингующие ушли с проспекта Руставели и перекрыли движение по проспекту Чавчавадзе около Тбилисского госуниверситета.

На улицах находятся сотни демонстрантов, и к ним присоединяются все новые группы людей. Участники собирают баррикады на новом месте протеста, жгут костры. Полиция находится в нескольких кварталах от них: ликвидирует последствия столкновений с демонстрантами на проспекте Руставели.

Из толпы в сторону полиции полетела зажженная пиротехника, и сотрудникам пришлось применить слезоточивый газ. Несколько человек задержали. Некоторые участники акции заявили о планах выйти к зданию парламента, передает «Интерфакс».

Протесты в Тбилиси продолжаются третий день. В ночное время мирные митинги перерастают в столкновения с полицией. Правоохранители используют водометы и слезоточивый газ, чтобы отогнать толпу. Накануне задержаны 107 человек, из которых восемь были россиянами, сообщили местные СМИ. Секция интересов РФ в Грузии при посольстве Швейцарии не смогла подтвердить задержание россиян: официальное извещение им не поступало.

Участники протестов недовольны приостановкой евроинтеграции. В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась сложить полномочия, хотя ее мандат истек и парламент назначил выборы главы государства 14 декабря. После устроенного митингующими пожара у здания парламента Служба госбезопасности Грузии заявила, что в стране происходит попытка насильственного захвата власти.

Тбилиси, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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