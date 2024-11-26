Парламент Грузии определил дату президентских выборов

Выборы президента Грузии назначены на 14 декабря, сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Срок полномочий действующего главы государства истекает 16 декабря.

В этот раз президента Грузии впервые выберут не прямым голосованием, а с помощью выборщиков.

«Выборы президента впервые у нас пройдут не прямым голосованием, а созданной коллегией выборщиков, в которой будут депутаты парламента и представители Верховных советов Аджарии и Абхазии, а также местных администраций», – приводит слова спикера «Интерфакс».

Папуашвили пояснил, что выборы должны пройти в установленные Конституцией сроки, чтобы президент был избран на пять лет. Инаугурацию планируется провести до конца 2024 года.

Тбилиси, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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