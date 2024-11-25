Спикер Папуашвили допустил, что президента Грузии выберут до конца года

Исполняющий обязанности спикера парламента Грузии Шалва Папуашвили допустил, что президентские выборы проведут до конца 2024 года.

Парламент определит сроки избрания главы государства во вторник.

«Есть определенные обстоятельства, которые мы должны учесть. Мы должны избрать президента сроком на пять лет, соответственно, чтобы президент был избран на пять лет, важно, чтобы выборы и инаугурация президента состоялись в этом году», – цитирует спикера «Интерфакс».

Избрание президента Грузии проводится голосованием 300 выборщиков: депутатов парламента и главами местных администраций.

Тбилиси, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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