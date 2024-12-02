Системы ПВО, танки и дроны: раскрыт состав нового пакета военной помощи ФРГ для Украины

Анонсированный канцлером ФРГ Олафом Шольцем пакет военной помощи Киеву на 650млн евро включает системы ПВО IRIS-T, танки Leopard 1, а также разведывательные и ударные беспилотники. Об этом сообщил журналистам представитель Минобороны ФРГ Митко Мюллер.

«Системы [IRIS-T] SLS и SLM... Речь далее идет о боевых машинах, в частности о танках Leopard 1, дронах – разведывательных и первой партии ударных», – цитирует его слова ТАСС. Кроме того, по словам Мюллера, Германия поставит ВСУ зимнюю одежду.

Напомним, 2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл с необъявленным визитом в Киев, где проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Немецкий руководитель заявил, что на встрече с Зеленским объявит о поставках Киеву вооружений на 650 млн евро до конца года.

Берлин, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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