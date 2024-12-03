Немецких журналистов вытолкали со встречи глав МИД после критики Бербок в адрес Пекина

В Пекине немецких журналистов удалили из зала во время речи главы МИД ФРГ Анналены Бербок. В ходе встречи с китайским коллегой Ван И немецкий министр вновь обвинила Китай в разжигании конфликта на Украине, пишет Handelsblatt.

Анналены Бербок и Ван И встретились 2 декабря в рамках визита немецкого министра в Пекин. Глава МИД ФРГ заявила, что приехала защитить европейскую безопасность и добиться мирных переговоров по украинскому кризису. Однако во время своей речи вновь обвинила КНР в разжигании конфликта и потребовала надавить на Россию ради скорейшего перехода к переговорам.

Она подчеркнула, что сотрудничество Китая и России противоречит европейским интересам. «Дроны с китайских заводов и северокорейские войска, нападающие на мир в центре Европы, нарушают наши основные интересы европейской безопасности», – заявила Бербок.

После этих слов представителей немецкой прессы удалили из зала. Издание отмечает: подобные действия указывают, что Пекин не намерен терпеть публичную критику своих отношений с Россией.

Бербок неоднократно требовала от международного сообщества надавить на Китай, чтобы тот добился от России уступок для Украины.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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