Запад должен изо всех сил надавить на Иран, Китай и КНДР, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина закончить конфликт на Украине, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она назвала военную поддержку Киева единственным способом достичь мира.

«Нам нужно создать максимальное давление на международном уровне на Китай, Иран и Северную Корею. Путин может хоть завтра закончить все и вывести танки, а до тех пор мы должны поддерживать Украину в военном отношении. Это единственный способ достичь мира», – сказала министр в интервью ZDF.

По ее мнению, военная поддержка «освобождает людей, спасает жизни». Бербок заявила, что именно Россия нарушила предварительные договоренности вскоре после начала СВО, поэтому конфликт продолжается.

«Переговоры велись в самом начале, и Украина была готова пойти на компромисс. Конечно, при условии, что Путин выведет свои войска. Что произошло потом: Буча, сплошное насилие. Путин сейчас не хочет мира», – сказала министр.

Президент Владимир Путин рассказал, что Москва и Киев пришли к соглашению вскоре после начала СВО и даже смогли договориться о денацификации Украины. В Верховной раде признали, что отказались от всех договоренностей из-за давления действующего тогда британского премьера Бориса Джонсона.

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что президент Путин несколько раз поднимал вопрос прекращения огня в Донбассе при личной встрече в 2019 году.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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