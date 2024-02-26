Президент РФ Владимир Путин несколько раз поднимал вопрос прекращения огня в Донбассе при личной встрече в 2019 году, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Президент Украины уже тогда говорил о неэффективности Минских соглашений, поскольку вывод войск займет десятилетия.

Встреча лидеров РФ и Украины состоялась в Париже в рамках нормандского формата в 2019 году. Президенты провели долгий разговор, во время которого Путин призывал прекратить огонь в Донбассе, а Зеленский заявил, что конфликт все равно останется замороженным лет на двадцать.

«Я сказал ему, что мы еще 20 лет будем войска отводить. Это все еще мы 20 лет будем находиться в состоянии замороженного конфликта, который говорит о том, что война не закончилась. Несколько месяцев что-то работало, вроде как были попытки, но потом были потери. Это все было как в другой жизни», – приводит слова Зеленского «Газета.ru».

Украинский лидер признал утечку информации о плане контрнаступления летом 2023 года. По его словам, новый план составят в нескольких вариантах. Зеленский пожаловался, что западные партнеры не отправили обещанную технику, поэтому операция сорвалась.

«Наши контрнаступательные действия осенью прошлого года были на столе в Кремле до того, как начались. У нас был кулак для контрнаступления. До сегодняшнего дня из того пакета четыре бригады голые. Четыре бригады без техники, о которой договорились, подписали, пожимали руки. Не доехала», – сказал украинский лидер.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев и его западные союзники не стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине. Россия открыта для переговоров, но Запад настаивает на ультиматуме в виде «формулы Зеленского», которая «неприемлема» для Москвы.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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