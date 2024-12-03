Генсек НАТО призвал накачивать Украину оружием, а не дискутировать о переговорах

Украине нужно больше поставок вооружений и меньше дискуссий о переговорах с Россией. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в преддверии встречи глав МИД стран военного блока в Брюсселе.

«Больше военной помощи и меньше дискуссий о том, как будут выглядеть мирные переговоры», – так ответил глава альянса на вопрос «о территориальных уступках Украины» на будущих мирных переговорах (цитата по ТАСС).

Рютте также отметил, что Киеву необходимо больше военной помощи, чтобы «Украина имела сильные позиции для начала переговоров». Именно на этом главы МИД стран НАТО сосредоточатся на предстоящем саммите, добавил он. При этом, подчеркнул Рютте, НАТО не обсуждает приглашение Украины в альянс и отправку туда войск.

«Мы обсуждаем, как закачать на Украину максимальное количество оружия, чтобы обеспечить сильную позицию Киева на переговорах о мире», – сказал руководитель альянса, отвечая на вопрос о возможности отправки на Украину военных НАТО.

В то же время Рютте вновь заявил, что «путь Украины в НАТО необратим», и альянс работает над приближением Киева к членству.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Kyodo заявил, что ВСУ не хватает сил, чтобы вернуть потерянные территории, и признал тяжелую ситуацию на фронте для украинских войск. При этом он отметил, что «нужно искать дипломатическое решение», но такие шаги, по его словам, можно будет рассматривать «только тогда, когда мы будем знать, что мы достаточно сильны».

Брюссель, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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