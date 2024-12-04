Путин сообщил, на сколько выросла российская экономика в 2024 году

ВВП России за январь – октябрь 2024 года вырос на 4,1%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«В прошлом году валовой внутренний продукт России вырос на 3,6%, <…> а за январь – октябрь текущего года он увеличился на 4,1%», – сказал глава государства. По его словам, «главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью».

Президент РФ назвал главным результатом в отечественной экономике за последние два-три года ее структурное изменение. По его словам, после сложного периода российская экономика не просто полностью восстановилась, но и «обеспечивает качественные структурные изменения».

Как отметил Путин, «развивается технологический, производственный, логистический потенциал России, укрепляются связи с перспективными партнерами». По словам президента, опережающими темпами растут автомобильная промышленность и машиностроение. Профицит консолидированного бюджета РФ за 10 месяцев текущего года составил около 2,5 трлн рублей, добавил он.

Глава государства подчеркнул, что все планы Запада нанести стратегическое поражение России, в том числе в экономике, потерпели крах.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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