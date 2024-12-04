Медведев предупредил о новом виде биологического оружия

Развитие технологий может привести к созданию нового биологического оружия при помощи искусственного интеллекта. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания профильной межведомственной комиссии Совбеза.

«Обсудили перспективные направления развития биотехнологий. Их стремительное развитие – это не только новые возможности для экономики и социальной сферы, но и целый ряд угроз, включая биологический терроризм и создание нового биологического оружия с использованием искусственного интеллекта», – отметил Медведев.

По его словам, процессы сближения искусственного интеллекта и синтетической биологии требуют особого внимания, поскольку, с одной стороны, это поможет ускорить разработку высокоэффективных лекарств, но с другой – возможно увеличение числа биологических угроз.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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