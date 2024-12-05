В правительстве США обсуждают передачу Украине ядерного оружия. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«В Вашингтоне ходят слухи о том, что обсуждается вопрос о предоставлении Зеленскому тактического ядерного оружия. Я даже не могу себе представить этот сценарий», – написал Макгрегор в соцсети X.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Москвы нет сомнений в том, что Запад способен передать Украине ядерное оружие, отметив, что западные политики своими действиями уже доказали, что международные договоры и обязательства не сдерживают их.

До этого западная пресса сообщила, что ряд западных чиновников предложили вернуть Украине ядерное оружие, признав, что такой шаг грозит «серьезными последствиями».

В октябре глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что наличие у Киева ядерного оружия единственной альтернативой принятию страны в НАТО. Президент РФ Владимир Путин счел заявление очередной провокацией и пригрозил «соответствующей реакцией». «Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах», – заявил глава российского государства.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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