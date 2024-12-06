В Абхазии после остановки финансовой помощи от России полностью перестали платить зарплаты бюджетникам

У Абхазии нет денег для выплаты зарплат работникам бюджетной сферы, в том числе силовикам, сообщил исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба.

«Хочу еще раз проинформировать, что на сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета не выплачивается заработная плата... ни одному работнику бюджетной сферы. Вообще не выплачивается. Прежде всего, конечно, обращаю внимание на силовой блок, правоохранительные органы. Сегодня они находятся без финансирования как заработной платы, так и, разумеется, других обязательных расходов, которые предусмотрены нашим законом», – сказал Делба на совещании с участием и.о. президента Абхазии Бадрой Гунбой.

По словам и.о. главы минфина Абхазии, все средства государственного бюджета направляются на оплату перетока электричества из РФ. «Если мы будем и дальше консолидировать усилия на поиск средств для приобретения электроэнергии (для нужд республики – ред.), то надо, наверное, смело сказать, что заработную плату мы не будем выплачивать», – заявил Делба.

Россия с 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и работникам силовых структур. Также в республику во время осенне-зимнего энергодефицита стали осуществлять переток электричества по коммерческой стоимости. Все это произошло из-за невыполнения абхазской стороной обязательств, взятых на себя в рамках гармонизации законодательств РФ и Абхазии, напоминает РИА «Новости».

Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из- за высокого потребления света. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений по 4 часа в сутки.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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