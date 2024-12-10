Абхазия попросила Россию возобновить финансовую помощь

Абхазия обратилась к правительству России с просьбой возобновить оказание финансовой помощи республике, предоставление которой было заморожено с 1 сентября. Об этом сообщил и.о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба.

«Я обратился с письмом в правительство РФ, чтобы нам все-таки выплатили замороженные средства, которые перестали перечислять с 1 сентября, иначе нам трудно будет найти деньги на зарплаты бюджетникам, а нам надо выдать их за ноябрь», – рассказал Бганба (цитата по РИА «Новости»).

Россия с осени приостановила софинансирование зарплат учителям, врачам и работникам силовых структур из-за невыполнения абхазской стороной обязательств по гармонизации своего законодательства с российским. Отмечалось, что Абхазия недополучит 1,8 млрд рублей до конца года.

Сухум, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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