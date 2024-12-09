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Понедельник, 9 декабря 2024, 21:40 мск

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Госдума решила отложить ратификацию протокола о торговле с Абхазией

Совет Госдумы решил отложить рассмотрение ратификации протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

Стоит отметить, что 30 октября Россия и Абхазия подписали соглашение об инвестициях. Парламент республики должен был рассматривать вопрос о ратификации 15 ноября, но оппозиция выступила против и организовала беспорядки.

Как утверждали митингующие, после вступления документа в силу российские компании собирались строить в стране апартаменты, что якобы привело бы к росту цен на жилье, создало бы риски для экономики, из-за чего впоследствии мог пострадать местный малый и средний бизнес.

Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента республики. В результате глава Абхазии Аслан Бжания покинул пост. Досрочные выборы назначены на 15 февраля.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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