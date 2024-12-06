Пушков назвал Бербок невеждой после фразы о населении Европы

Российский сенатор Алексей Пушков усомнился в уровне образования главы МИД ФРГ Анналены Бербок, перепутавшей Африку и Европу. Он назвал ее исключительной фигурой даже с учетом общего уровня невежества европейских политиков.

На Совете глав МИД стран ОБСЕ Бербок пыталась раскритиковать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Она заявила, что российский дипломат не может «обмануть 1,3 млрд жителей Европы». По данным ООН, население Европы составляет около 750 млн человек, а названное число соотносится с населением в Африке.

«Бербок неподражаема: вновь опростоволосилась, перепутав Европу с Африкой. Возникают сомнения: а закончила ли Бербок среднюю школу? Даже на фоне нынешних европолитиков она выделяется редким невежеством», – написал пушков в своем блоге.

Он допустил, что в части необразованности Бербок может составить конкуренцию бывшей премьер-министру Великобритании Лиз Трасс.

Ранее в Пекине резко свернули пресс-конференцию, когда глава МИД Германии обвинила принимающую страну в разжигании конфликта на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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