Кремль назвал дату совмещенной прямой линии и пресс-конференции Путина

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут 19 декабря. Об этом сообщил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, сбор вопросов для прямой линии стартует ночью 8 декабря, они будут собираться по телефону, смс, через сайт и соцсети. К обработке вопросов граждан подключат искусственный интеллект. Глава государства получит представление обо всех поступивших вопросах к прямой линии благодаря искусственному интеллекту, отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что к работе с гражданами для получения их вопросов будут привлечены военнослужащие, вернувшиеся из зоны проведения СВО.

На пресс-конференцию будут аккредитованы журналисты федеральных, региональных и международных СМИ, рассказал Песков. Он уточнил, что мероприятии будут те из иностранных журналистов, кто работает в рамках действующей аккредитации на территории РФ, также будет несколько западных СМИ.

Напомним, такая же совмещенная прямая линия и итоговая пресс-конференция Путина прошла в декабре прошлого года.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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