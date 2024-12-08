Трамп пригрозил выходом США из НАТО и сокращением военной помощи для Киева

Избранный президент США Дональд Трамп не исключает выхода его страны из НАТО, а также сокращение военной помощи для Киева. Об этом американский лидер заявил в интервью каналу NBC News.

Отвечая на вопрос о сохранении США в составе Североатлантического альянса, Трамп сказал, что не намерен брать на себя обязательства, но «если они будут платить по своим счетам, то конечно». При этом он назвал блок НАТО европейским альянсом и оплотом против России.

Комментируя украинскую проблему, Трамп отметил, что Киев, возможно, не сможет рассчитывать на прежний объем поддержки со стороны Вашингтона после его вступления в должность. Американский лидер пояснил, что положит конец войне, «если сможет».

Напомним, Трамп вступит в должность президента 20 января 2025 года.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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