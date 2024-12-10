Bloomberg рассказывает, что требовал у Трампа Зеленский на встрече в Париже

Агентство Блумберг рассказывает о деталях короткой встречи Трампа, Макрона и Зеленского на встрече в Париже, состоявшейся перед открытием реконструированного собора Нотр-Дам. По версии издания, Зеленский требовал от Дональда Трампа приглашения Киева в НАТО и настаивал на гарантиях безопасности в переговорах.

Как сообщает Блумберг, Зеленский сообщил Трампу и Макрону, что Киев может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы. Под сильной позицией он имел в виду «мощную армию и способность наносить дальние удары».

«Мы не можем быть в НАТО сейчас, но может быть приглашение вступить в НАТО», – сказал Зеленский в Париже.

Также он выразил поддержку идеи Макрона пригласить западных военных на территорию Украины. По словам Зеленского, это предложение может быть рассмотрено как способ защиты страны после окончания конфликта, но до того, как она сможет присоединиться к военному блоку НАТО.

Вместе с тем в публикации отмечается, что Трамп скептически относится к постоянной поддержке Киева.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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