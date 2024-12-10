Орбан встретился с Трампом и Маском в Мар-а-Ларго

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. На встрече также присутствовал американский бизнесмен Илон Маск, рассказал Орбан в соцсетях.

«День в Мар-а-Лаго с Дональдом Трампом и Илоном Маском», – написал Орбан.

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто, в свою очередь, добавил, что встреча была долгой, в ней также принял участие будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

В июле Орбан прибыл Москву вскоре после визита в Киев. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским венгерский премьер попросил подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. На переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным стороны обсудили вопросы о переговорах по урегулированию конфликта на Украине и архитектуру безопасности в Европе, напоминает «Российская газета».

Будапешт, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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