Россия близка к достижению целей специальной военной операции. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу «Разведчик». Он отметил, что «на фронте ситуация не в пользу Киева» – ВСУ сейчас находятся на грани развала.

«Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность», – сказал глава СВР.

Нарышкин подчеркнул, что стратегический расчет Запада в украинском кризисе навязать России затяжную борьбу на истощение, чтобы расколоть российское общество и создать условий для «цветной революции», не оправдался. По его словам, все попытки раскачать ситуацию в России оказались безуспешными. «Люди осознают, что мы боремся не с киевской хунтой, а с коллективным Западом, и цена этого противостояния – наши свобода и суверенитет, – подчеркнул он.

По мнению Нарышкина, Запад рассчитывает продолжать борьбу с Россией «до последнего украинца», а затем вовлечь в конфликт страны Прибалтики и Германию.

«Воевать будут, что называется, «до последнего украинца», а когда их не останется, на борьбу со «страшным русским медведем» заставят выйти прибалтов, восточноевропейцев, а в перспективе – и немцев», – сказал глава СВР. Он подчеркнул, что «необходимые для этого технологии промывки мозгов населению и давления на местные элиты у глобалистов имеются».

Дальнейшая эскалация украинского конфликта «не только не приведет к истощению России, как рассчитывают в Вашингтоне и Лондоне, но приблизит стратегическое поражение самого Запада», – заключил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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