После 20 января щедрость США в помощи Украине закончится – СМИ

США, вероятнее всего, сократят объемы поставляемой Украине помощи после инаугурации республиканца Дональда Трампа. Такое мнение выразила во вторник газета The New York Times.

Издание отмечает, что Киев сильно зависит от помощи из-за рубежа, чтобы «поддерживать свою экономику на плаву», однако Трамп и контролируемый республиканцами Конгресс вряд ли продолжат выделять Украине те же объемы экономической и военной помощи, что и нынешняя администрация демократа Джо Байдена.

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года. Во время своей предвыборной кампании он заявлял, что намерен положить конец украинскому конфликту. Владимир Зеленский ранее неоднократно признавал, что существует риск прекращения американской поддержки Киева в случае возвращения Трампа в Белый дом. В интервью телеканалу NBC 8 декабря Трамп заявил, что Киев, возможно, не сможет рассчитывать на прежний объем поддержки со стороны США после его вступления в должность, напоминает ТАСС.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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