Орбан пояснил, почему Трамп не ведет переговоры по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп до вступления в должность 20 января не может вести официальные переговоры с лидерами иностранных государств, в том числе по поводу конфликта на Украине. С таким разъяснением пришлось выступить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану после встречи с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Орбан побывал у него в гостях в понедельник, а на следующий день журналисты спросили главу венгерского правительства, как прошли его переговоры. «Это были не переговоры, потому что Трамп еще не вступил в должность президента. Когда он вступит, будут переговоры, а пока это была просто беседа», – ответил премьер. Видеозапись краткого общения с прессой он разместил в своих социальных сетях.

Орбан пояснил, что в соответствии с американским законодательством избранному президенту до инаугурации 20 января не разрешается вести какие-либо переговоры от имени Соединенных Штатов. «Пока он не в том положении, чтобы вести переговоры по вопросу о прекращения огня [на Украине] из-за очень строгих юридических правил в США, но я думаю, что, когда 20 января он вступит в должность, эффект от этого будет положительным», – добавил премьер-министр, которого цитирует ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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