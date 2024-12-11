Маск назвал безумием выделение кредита Украине за счет доходов от российских активов

Американский бизнесмен Илон Маск счел безумием выделение США кредита Украине в размере 20 млрд долларов с погашением за счет доходов от замороженных российских активов.

«Сколько мы уже им передали? Это уже за гранью безумия», – написал Маск в соцсети в X.

Напомним, 10 декабря США объявили о выделении Украине кредита в 20 млрд долларов с погашением за счет доходов от замороженных суверенных активов России. Эта сумма – часть кредита в размере $50 млрд, который страны G7 согласовали ранее в этом году. США и Европа предусмотрели кредит, который мог бы выплачиваться Украине траншами – как гарантия того, что у нее останутся экономические ресурсы, даже если на выборах победит Дональд Трамп.

Тем временем, как пишет газета The New York Times, Трамп в будущем может попытаться снять санкции с замороженных активов Банка России, чтобы добиться пересмотра условий кредита в 20 млрд долларов, выделенного Украине уходящей администрацией Джо Байдена

Издание считает, что Трамп и республиканцы в конгрессе вряд ли продолжат оказывать Украине такую же экономическую и военную поддержку, какую страна получала во времена демократов и Байдена.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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