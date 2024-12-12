Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что считает личным долгом посетить Москву 9 мая 2025 года и присутствовать на параде Победы на Красной площади по случаю 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

«В Словакии об этом (роли СССР в победе на фашизмом – прим. ТАСС) знают, я считаю это (приезд в Москву на День Победы – прим. ТАСС) личным долгом, ведь это будет 80-летие [освобождения Чехословакии], – заявил он в интервью газете Folha de S.Paulo. – Без Советского Союза фашизм никогда не был бы побежден, а Вторая мировая война никогда бы не была выиграна».

В ноябре Фицо официально принял приглашение президента России Владимира Путина прибыть в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Премьер заявил, что договорился отправиться в российскую столицу на празднование 9 Мая вместе с президентом Сербии Александаром Вучичем. Глава кабмина Словакии подчеркивал, что не боится критики со стороны других европейских лидеров из-за своего решения посетить парад Победы в Москве, напоминает ТАСС.

Ранее «Новый День» сообщал о том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о договоренности с президентом Сербии Александром Вучичем вместе посетить парад Победы в Москве 9 мая 2025 года.

«Мы договорились, что в мае вместе поедем в Москву», – сказал глава словацкого правительства, слова которого цитируют сербские СМИ.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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