Вучич и Фицо договорились вместе прилететь в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о договоренности с президентом Сербии Александром Вучичем вместе посетить парад Победы в Москве 9 мая 2025 года.

«Мы договорились, что в мае вместе поедем в Москву», – сказал глава словацкого правительства, слова которого цитируют сербские СМИ.

Фицо пояснил, что вместе с президентом Вучичем разделяет мнение о необходимости борьбы с фашизмом и важности уважения итогов Второй мировой войны и страны-освободителя.

Белград, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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