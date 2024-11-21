Вучич и Фицо договорились вместе прилететь в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о договоренности с президентом Сербии Александром Вучичем вместе посетить парад Победы в Москве 9 мая 2025 года.
«Мы договорились, что в мае вместе поедем в Москву», – сказал глава словацкого правительства, слова которого цитируют сербские СМИ.
Фицо пояснил, что вместе с президентом Вучичем разделяет мнение о необходимости борьбы с фашизмом и важности уважения итогов Второй мировой войны и страны-освободителя.
Белград, Светлана Антонова
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