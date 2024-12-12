Бразильскому президенту сделают еще одну операцию на мозге

Бразильскому президенту Луису Инасиу Лулу да Силве предстоит новая операция. Как ранее писал «Новый День», политик был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг и пережил операцию, которая должна была избавить его от гематомы. Как сообщает газета Folha de S.Paulo, новое оперативное вмешательство требуется для того, чтобы перекрыть кровоток в определенной области мозга и предотвратить возможное кровотечение. Тем самым, отмечает издание, риски повторного кровоизлияния в мозг будет сведены к минимуму.
Операция назначена на четверг.
Если все пойдет по плану, то, по мнению врачей, Лула да Силва будет выписан из больницы в эти выходные.
Напомним, что в октябре этого года президент Бразилии упал дома и получил травму головы, в связи с чем не смог быть лично на саммите БРИКС в Казани.
Москва, Елена Васильева
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