Бразильскому президенту сделают еще одну операцию на мозге

Бразильскому президенту Луису Инасиу Лулу да Силве предстоит новая операция. Как ранее писал «Новый День», политик был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг и пережил операцию, которая должна была избавить его от гематомы. Как сообщает газета Folha de S.Paulo, новое оперативное вмешательство требуется для того, чтобы перекрыть кровоток в определенной области мозга и предотвратить возможное кровотечение. Тем самым, отмечает издание, риски повторного кровоизлияния в мозг будет сведены к минимуму.

Операция назначена на четверг.

Если все пойдет по плану, то, по мнению врачей, Лула да Силва будет выписан из больницы в эти выходные.

Напомним, что в октябре этого года президент Бразилии упал дома и получил травму головы, в связи с чем не смог быть лично на саммите БРИКС в Казани.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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