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Четверг, 12 декабря 2024, 19:43 мск

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Россия сильно удивила НАТО

Марк Рютте. Фото: официальный сайт НАТО

Россия восстанавливает свои силы «гораздо быстрее, чем ожидали в НАТО». Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. По его словам, Москва также быстро учится на своих ошибках.

Рютте отметил, блок пока не видит военной угрозы со стороны России, но при этом повторил обвинения в адрес РФ в якобы «гибридном нападениях на страны НАТО», передает ТАСС.

В связи с этим Рютте призвал срочно милитаризировать европейскую промышленность и нарастить военные расходы государств Североатлантического альянса.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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