Путин продлил запрет на поставку нефти из России по потолку цен

Президент России Владимир Путин продлил запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов по потолку цен, установленному странами Запада. Ограничительная мера будет действовать как минимум до 30 июня 2025 года, говорится в указе главы государства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в указ президента <…> от 27 декабря 2022 г. №961 «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты» <…>изменение, заменив в пункте 9 слова «до 31 декабря 2024 г.» словами «до 30 июня 2025 г.», – говорится в указе.

Санкции стран Запада в отношении российской нефти вступили в силу с 5 декабря 2022 года. ЕС, «Большая семерка» и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть, перевозимую по морю, на уровне 60 долларов за баррель.

В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть и нефтепродукты, если в контрактах прописано использование потолка цен, введенного странами Запада.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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