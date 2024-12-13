В Молдавии лидеру блока «Победа» Илону Шору вынесли окончательный приговор по делу о крупных махинациях

Высшая судебная палата Молдавии огласила окончательный приговор лидеру оппозиционного блока «Победа», предпринимателю Илану Шору по делу о мошенничестве и отмывание денег в особо крупных размерах. Бизнесмен заочно приговорен к 15 годам тюрьмы.

Уголовное дело Шора связано с выводом из банков Молдавии порядка $1 млрд. В прошлом году он был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы. Шор назвал решение судей «беззаконным и беспредельным» и заявил, что не намерен ему подчиняться.

Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии Владимир Плахотнюк.

Кишинев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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