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Суббота, 14 декабря 2024, 18:03 мск

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Медведев счел возможным появление в составе России новых регионов

Председатель партии «Единая Россия», зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал возможным появление в составе России новых регионов. Об этом он заявил на съезде «ЕР», упомянув опыт интеграции республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

«Кстати, этот опыт может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы. Ведь это возможно», – сказал он на съезде партии.

Участники съезда отреагировали на слова Медведева аплодисментами.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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