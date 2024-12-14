Медведев счел возможным появление в составе России новых регионов

Председатель партии «Единая Россия», зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал возможным появление в составе России новых регионов. Об этом он заявил на съезде «ЕР», упомянув опыт интеграции республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
«Кстати, этот опыт может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы. Ведь это возможно», – сказал он на съезде партии.
Участники съезда отреагировали на слова Медведева аплодисментами.
Москва, Наталья Петрова
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