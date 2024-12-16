Армия России в 2024 году освободила 189 населенных пунктов в зоне СВО – Путин

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что российские войска с начала 2024 года освободили в ходе специальной военной операции 189 населенных пунктов. Он назвал уходящий год знаковым в достижении целей СВО.

Путин подчеркнул, что ВС России «прочно владеют стратегической инициативой на линии боевого соприкосновения». «Только в текущем году освобождено 189 населенных пунктов», – сказал глава государства.

Путин выразил сердечную благодарность российским военным, которые «самоотверженно и стойко сражаются на передовой», личному составу Минобороны, Росгвардии и других силовых структур, которые «четко выполняют все поставленные задачи» и «жизней своих не жалеют ради победы, ради Отечества».

Президент указал на важность поддержки семей погибших военнослужащих. «Я уже говорил много раз и еще раз повторю их дети – это наши с вами дети. Никогда мы не должны об этом забывать», – подчеркнул он.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube