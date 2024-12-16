Белоусов анонсировал создание войск беспилотных систем

В третьем квартале 2025 года в Вооруженных силах России будет сформирован новый род войск – войска беспилотных систем. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«В соответствии с поручением верховного главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск – «войска беспилотных систем». При вашем решении завершим их создание уже в третьем квартале следующего года», – сказал глава военного ведомства, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, принявшему участие в заседании коллегии.

Белоусов при этом отметил, что массовое применение БПЛА стало самым значимым прорывом в тактике действий подразделений ВС РФ. По его словам, российские военные ежесуточно применяются более 3,5 тысяч беспилотников, и эта цифра постоянно растет. Дроны используются для огневого поражения противника, разведки и радиоэлектронной борьбы.

Глава Минобороны призвал сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик БПЛА, включая увеличение дальности, автономности и помехозащищенности. Вместе с тем, как отметил Белоусов, войсковые изобретатели постоянно улучшают характеристики дронов, средств связи и РЭБ, что позволяет сохранить тысячи жизней военнослужащих.

Белоусов дал поручение своему заместителю Алексею Криворучко провести полную инвентаризацию таких войсковых разработок. По его словам, необходимо на системной основе испытывать их на полигонах и организовывать серийный выпуск лучших образцов.

Ранее Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны, назвал одной из приоритетных задач наращивание производства беспилотников различных классов и типов. «В начале спецоперации у нас были проблемы в этой сфере: некоторые образцы оказались дорогостоящими и сложными в эксплуатации. Сегодня ежедневно несколько тысяч беспилотников различного назначения поступают в войска. Надо и дальше повышать их боевые и эксплуатационные характеристики», – сказал глава государства, указав на важность подготовки операторов БПЛА по программам, разработанным на основе опыта реальных боевых действий.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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