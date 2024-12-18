Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с неонацизмом. Против выступили страны Запада

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Документ, внесенный Россией, Белоруссией и Туркменистаном, поддержали 119 стран, 10 воздержались. Еще 53 страны выступили против принятия резолюции. Среди них США, Италия, Германия, Франция, Греция, Финляндия, Польша, Венгрия, Чехия, Украина, Япония Канада.

В резолюции содержится рекомендация государствам принять меры для предотвращения пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.

Авторы документа решительно осудили инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, включая нанесение пронацистких рисунков на памятники жертвам Второй мировой войны. В тексте резолюции также отмечена рекомендация о запрете любых торжественных чествований нацистского режима и его союзников, передает РИА «Новости».

Документ также призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательными мерами. Резолюция осуждает использование образовательных материалов и риторики, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

При этом Генассамблея включила в российский проект резолюции поправку стран Запада, утверждающую, что Россия якобы стремится оправдать необходимость проведения специальной военной операции борьбой с героизацией нацизма. Поправку поддержали 63 стран, проголосовали против 41, воздержались – 50. Россия дистанцировалась от поправки.

Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила в своем выступлении, что этот пункт не имеет никакого отношения к резолюции. «Он является плодом нечистоплотных попыток сорвать усилия Организации по борьбе с нацизмом и дискриминацией», – сказала дипломат.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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