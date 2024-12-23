Санду может развязать войну в Приднестровье – СВР

Президент Молдавии Майя Санду в ходе недавнего совещания с руководством правительства по вопросам энергетической безопасности страны заявила о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе. Об этом сообщает Служба внешней разведки России.

По данным СВР, во время совещания Санду «вышла из себя» после доклада премьер-министра Дорина Речана о проблемах энергоснабжения Молдавии, с которыми страна может столкнуться после истечения российско-украинского соглашения о транзите газа 31 декабря 2024 года.

Как отметили в спецслужбе, президент Молдавии категорически отказалась обсуждать этот вопрос с Украиной и «безапелляционно возложила всю ответственность на Россию». Более того, Санду выступила с угрозами в адрес Приднестровья. «Если Москва не найдет способ доставить сюда газ, то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье», – приводятся в сообщении СВР слова президента Молдавии.

На фоне будущих проблем с энергетикой Санду, по сведениям СВР, потребовала подготовить военную операцию по захвату Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Дело в том, что практически вся правобережная часть Молдавии почти полностью зависит от поставок электроэнергии с этой ГРЭС. Помимо этого, Санду велела возбудить завести уголовные дела в отношении руководства ПМР «за сепаратизм», отметили в спецслужбе. А для рядовых жителей Приднестровья может быть ужесточен досмотр при пересечении границ региона.

«Закончилось совещание словами Санду о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе», – сообщает СВР.

В спецслужбе при этом отметили, что в Евросоюзе к вооруженному конфликту пока не готовы. В Брюсселе думают над тем, как утихомирить «эмоционально нестабильного президента Молдавии», добавили в СВР.

«Никто не может гарантировать, что молдавский президент действительно не попытается развязать реальную войну в регионе», – заключили в спецслужбе.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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