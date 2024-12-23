российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 23 декабря 2024, 21:37 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Генпрокуратура РФ внесла преставление Духовному управлению мусульман за многоженство

Генеральная прокуратура РФ внесла представление об устранении нарушения законодательства председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) после фетвы, где было допущено религиозное многоженство.

Как сообщает РИА «Новости» нарушение было допущено в богословском заключении Совета улемов ДУМ от 17 декабря «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России», которое противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Культура, Общество, Политика, Россия,